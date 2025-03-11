Auf Streife
Folge 92: Spuck-Spelunke
44 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Eine Lieferantin wird von ihrer Kundin attackiert. Und das nicht ohne Grund, denn offensichtlich hat sie vergammeltes Essen geliefert! Doch handelt es sich hier tatsächlich um eine vorsätzliche Tat? - Kriminalität auf dem Campingplatz: Eine junge Frau wird bewusstlos in ihrer Hängematte aufgefunden! Als sie wieder zu sich kommt, folgt der nächste Schreck: Ihr Rucksack ist gestohlen worden! - Bei einem Umzug wird eine junge Frau überfallen und ausgeraubt.
