Auf Streife
Folge 96: Bettsetter
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten einen nur mit Boxershorts und Socken bekleideten Mann, der mit Kabelbindern an ein Bett gefesselt ist. Und plötzlich wird er auch noch attackiert? - Eine vornehme Dame liefert sich mit einer Kellnerin und der Inhaberin einen heftigen Streit in einem Café. Als die Beamten die Personalien verlangen, fällt auf, dass der Gast den gleichen Nachnamen wie die Besitzerin hat. Ein Zufall?
