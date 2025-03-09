Auf Streife
Folge 97: Da ist der Wurm drin
43 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12
Eine 19-Jährige flippt in einer Tierhandlung aus, weil sie angeblich von einem Tier gebissen wurde. Nachdem die Polizei feststellt, dass keines der Tiere entwischt ist, bemerken sie plötzlich einen jungen Mann, der den Ausraster filmt. - Vor einem Mehrfamilienhaus schlägt ein junger Mann mit dem Baseballschläger immer wieder auf einen Wagen, in dem seine zwei Mitbewohnerinnen verängstigt sitzen. Was hat ihn so ausrasten lassen?
