Heb-Ammenmärchen

SAT.1Staffel 9Folge 23vom 07.11.2025
Folge 23: Heb-Ammenmärchen

44 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Eine Hebamme wird von einem Ehepaar beschuldigt, sich die Gebühren für ihre Dienste schwarz in die Tasche gesteckt zu haben. - Nach einer Hausbootvermietung findet der Vermieter den Familienvater niedergeschlagen vor. Von der Frau und dem Sohn fehlt jede Spur! - Zwei Männer liefern sich einen handfesten Streit. Angeblich ist die Freundin von einem das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden? - Eine Mutter ist besorgt: Ihr Sohn ist in ein illegales Autorennen verwickelt.

