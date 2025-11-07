Auf Streife
Folge 23: Heb-Ammenmärchen
44 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Eine Hebamme wird von einem Ehepaar beschuldigt, sich die Gebühren für ihre Dienste schwarz in die Tasche gesteckt zu haben. - Nach einer Hausbootvermietung findet der Vermieter den Familienvater niedergeschlagen vor. Von der Frau und dem Sohn fehlt jede Spur! - Zwei Männer liefern sich einen handfesten Streit. Angeblich ist die Freundin von einem das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden? - Eine Mutter ist besorgt: Ihr Sohn ist in ein illegales Autorennen verwickelt.
