Auf Streife
Folge 28: Blendwerk
44 Min.Ab 12
Eine Rentnerin folgt dem Rat einer Hellseherin und wird dann um ihren wertvollen Schmuck bestohlen! - Ein Hausmeister schlägt Alarm: In einem Mehrfamilienhaus, in dem eine Prostituierte ihr Geschäft betreibt, kommt es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Nachbarin! - Im Park wird ein 21-Jähriger um seine Tasche bestohlen. Er wehrt sich mit Tränengas und hinterlässt so Spuren an dem Täter! - Ein Gas-Wasser-Installateur wird während seiner Arbeit des Diebstahls beschuldigt!
