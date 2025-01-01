Auf Streife
Folge 56: Lady Tasty
44 Min.Ab 12
Eine Prostituierte wird im Wohnwagen niedergeschlagen. Ein 14-Jähriger hat zuvor ihre Dienste in Anspruch genommen. - Erdrückende Beweislast: Nachdem ein Mann den Brand im Zimmer seines 30-jährigen Stiefsohnes löscht, muss er sich vor der Polizei erklären. - Der Koch eines Trucker-Imbiss wird beschuldigt, das Essen zweier Stammgäste aus Rache verunreinigt zu haben. - Überfall auf eine Paketbotin: Der Täter schien es dabei auf ganz bestimmte Pakete abgesehen zu haben.
