Auf Streife
Folge 7: (A)Fähre ins Verderben
44 Min.Ab 12
Ein anonymer Notruf führt die Beamten zu einem streitenden Paar, doch keiner von ihnen hat den Notruf abgesetzt. Offenbar hat die Schwester der Frau die Polizei informiert ... - In einem Laden vermutet die Inhaberin Einbrecher und alarmiert die Polizei. Vor Ort ist nur eine Putzfrau, die der Inhaberin allerdings unbekannt ist. - Auslöser eines Streits zwischen zwei Männern in einem Fitnessstudio ist die Freundin, die von einem Unbekannten angestarrt wurde.
