SAT.1Staffel 9Folge 72
45 Min.Ab 12

Angriff auf die Ex-Verlobte: Nach dem Verschwinden einer Frau machen die Beamten eine schockierende Entdeckung auf dem Friedhof! - Der Mitarbeiter eines Fahrservices ist mit seinem Auto verunglückt. Schuld sei die Mitfahrerin, die schwere Anschuldigungen gegen den Fahrer erhebt. - Verdacht auf Heiratsschwindel: Eine Frau wird bei ihrer eigenen Verlobungsfete bewusstlos aufgefunden! - Diebstahl im Friseursalon: Steckt der Azubi dahinter?

SAT.1
