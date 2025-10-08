Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 13vom 08.10.2025
Folge 13: Wieder zurück im Spiel

45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Bevor die Poseidon Crew auf die heiß begehrten Gold-Nuggets stößt, fließt das Geld in eine Menge Sprit, um einen Berg voll Erde und Dreck vom Fleck zu bewegen. Unterdessen sind Jacqui und Andrew in der tiefsten Einöde unterwegs, um ein großes Nugget zu fischen - doch das heiße Wetter und die Tücken der Wildnis erschweren die Suche.

