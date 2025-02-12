Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Die Lizenz zum Reichwerden

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 12.02.2025
Die Lizenz zum Reichwerden

Die Lizenz zum ReichwerdenJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 6: Die Lizenz zum Reichwerden

45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Die Freude bei der Poseidon Crew ist riesig, denn sie hat die Erlaubnis erhalten, auf einem vielversprechenden Stück Land nach Gold zu suchen. Eile ist jedoch angesagt, denn schon bald sinken die Temperaturen und versetzen die Goldsucher in eine Zwangspause. Jacqui und Andrew sind hingegen neu im Geschäft und starten in Queensland mit der Arbeit.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 5 Staffeln und Folgen