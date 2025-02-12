Die Lizenz zum ReichwerdenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Die Lizenz zum Reichwerden
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Die Freude bei der Poseidon Crew ist riesig, denn sie hat die Erlaubnis erhalten, auf einem vielversprechenden Stück Land nach Gold zu suchen. Eile ist jedoch angesagt, denn schon bald sinken die Temperaturen und versetzen die Goldsucher in eine Zwangspause. Jacqui und Andrew sind hingegen neu im Geschäft und starten in Queensland mit der Arbeit.
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