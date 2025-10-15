Die goldene NachspielzeitJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 19: Die goldene Nachspielzeit
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Die Gold Timers müssen noch eine große Lücke füllen, um ihr Saisonziel zu erreichen. Eine alte Karte mit detaillierten Angaben zur Bodenbeschaffung soll das Problem lösen. Unterdessen hilft Ryan vom Team Ferals einem Freund bei der Goldsuche auf einem 100 Quadratkilometer großen Pachtgrund.
