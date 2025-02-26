Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 16: Augen zu und durch
45 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Die Dust Devils sind verzweifelt: Unter einer Menge wertlosem Metall befinden sich mikroskopisch kleine Goldanteile, die herausgefiltert werden müssen - durch einen komplizierten und zeitraubenden Prozess. Ausgestattet mit einem neuen Detektor und voller Hoffnung, betreten Marcus und Linden ein vermeintlich goldreiches Stück Land.
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