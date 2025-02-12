Golddieben auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Golddieben auf der Spur
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Marcus fährt den erfolgreichsten Ertrag seiner Karriere ein, während Linden sich alleine ins Outback begibt und nicht zurückkehrt. Probleme an den Maschinen bereiten hingegen den Dust Devils Kopfzerbrechen. Außerdem hat sich ein fremdes weißes Metall zu ihrem Gold gemischt und bedroht die gesamte Operation.
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