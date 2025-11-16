Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Schokolade macht krank

sixxStaffel 11Folge 1vom 16.11.2025
Schokolade macht krank

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 1: Schokolade macht krank

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

An der australischen Goldküste behandelt Dr. Alex Hynes den dreijährigen Whippet Dash. Der Hund hat eine ganze Tüte Schokolade gefressen und nun rast sein Herz mit 200 Schlägen pro Minute. Währenddessen ist Kate Adams auf der Suche nach der Mutter eines Opossum-Babys, welches sie in der Hitze gefunden hat. Das Tier schwebt ohne seine Mama in Lebensgefahr.

