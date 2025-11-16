Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Zähne wie ein Hai

sixxStaffel 11Folge 4vom 16.11.2025
Zähne wie ein Hai

Zähne wie ein HaiJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 4: Zähne wie ein Hai

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Toypudel Jinx' Milchzähne sind nie ausgefallen, weshalb der kleine zu viele Zähne im Maul hat. Scott muss dem Hund die überflüssigen Beißer in einer riskanten Operation entfernen. Zur gleichen Zeit versucht Kate herauszufinden, was Cockerspaniel Archies Darm verstopft. Dr. Danni Dusek behandelt einen jungen Streuner, der mit einem gebrochenen Bein eingeliefert wurde.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen