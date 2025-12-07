Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Der berauschte Hund

sixxStaffel 11Folge 8vom 07.12.2025
Der berauschte Hund

Der berauschte HundJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 8: Der berauschte Hund

45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6

Kate untersucht ihren Stammpatienten Benny. Die Ärztin ist wegen des auffällig ruhigen Verhaltens des Hundes besorgt und stellt nach einigen Tests fest, dass er eine Medikamentenvergiftung haben könnte. Im ländlichen Queensland kann die Ziege Shazza ihre vier Tage alten Babys nicht füttern. Alison eilt sofort zur Hilfe und will herausfinden, was der frischgebackenen Mutter fehlt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen