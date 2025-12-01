Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

sixxStaffel 11Folge 12vom 21.12.2025
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6

Audrey behandelt eine Perserkatze, die eine ernste Wunde an der Pfote hat. Die Tierärztin hofft, dass sie mittels einer Operation die Zehen der kleinen retten kann. In Großbritannien untersucht Scott die Katze Tammy, die eine mysteriöse Beinverletzung hat. Währenddessen versucht Dr. Danni Dusek, einem Streuner zu helfen, der an einer Lähmung, leidet.

sixx
