Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Der Schlangenbiss

sixxStaffel 11Folge 15vom 04.01.2026
Der Schlangenbiss

Der SchlangenbissJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 15: Der Schlangenbiss

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Die vierzehnjährige Cockalier Sandy hat bereits eine Krebskrankheit überstanden. Doch nun hat der Besitzer eine Geschwulst entdeckt, die Kate sofort untersucht. Eine Frau wendet sich verzweifelt an Dr. Alex Hynes. Ihre Katze ist nach dem Spielen mit einer Schlange krank geworden. Die Tierärztin vermutet einen Schlangenbiss. In Großbritannien behandelt Scott ein Kätzchen, das sich seinen Schwanz in einem Liegestuhl eingeklemmt hat.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen