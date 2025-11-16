Katzenjammer und AffentheaterJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 13: Katzenjammer und Affentheater
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
In Großbritannien behandelt Scott die Katze Minnie, deren Herzgeräusch auf eine ernste Erkrankung hinweist. Mithilfe eines Ultraschalls und von Röntgenaufnahmen kann der Tierarzt eine Diagnose stellen. An der Goldküste kümmert sich Kate um einen Goldfisch, der ständig an den Grund seines Aquariums abtaucht. Im Zambi Wildlife Retreat untersucht Dr. Rob Zammit ein gefährliches Pavianweibchen.
