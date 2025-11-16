Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 7vom 16.11.2025
Folge vom 16.11.2025Ab 6

In Scotts Praxis treffen zwei hochschwangere Hündinnen ein. Bei der Geburt der Welpen hat das ganze Team alle Hände voll zu tun. Währenddessen behandelt Gerardo an der Goldküste einen jungen Labrador, der einen ganzen Joghurt samt Plastikbehälter gefressen hat. Der Tierarzt muss sicherstellen, dass sich keine scharfen Plastikteile im Magen-Darm-Trakt des Hundes befinden. Zudem kümmert sich Alison um ihren bisher größten Patienten - einen sechshundert Kilo schweren Stier.

sixx
