Fünf Dollar für die PierJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Fünf Dollar für die Pier
47 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6
Um Gelder für die Reparatur der Strandanlagen zu sammeln, wird eine Lotterie veranstaltet: Der Hauptgewinn ist als Attraktion in einem Panzerwagen auf dem Pier ausgestellt, und für etwas Geld kann man sich damit fotografieren lassen. Als Shaunie und Eddie vorbeikommen, wird gerade ein kleines Mädchen fotografiert. Da bricht eine Latte des Piers, das Fahrzeug kippt und das Mädchen rutscht in den Panzerwagen. Zwar können die beiden sie befreien, fallen aber mit dem Wagen ins Meer.
