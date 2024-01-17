Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5vom 17.01.2024
46 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Drei Kinder, darunter Mitchs Sohn Hobie, beschließen eine geheime Bootsfahrt zu einer felsigen Insel. Beim Herumstreifen stürzen sie in eine mit Laub abgedeckte Felshöhle. Mitch ist verzweifelt: Seine Frau will ihn verlassen, sein Sohn ist verschwunden, und eine Serie von brutalen Jacht-Entführungen verunsichert Rettungsschwimmer und Küstenwache ...

SAT.1
