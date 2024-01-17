Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Die Pirateninsel
46 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Drei Kinder, darunter Mitchs Sohn Hobie, beschließen eine geheime Bootsfahrt zu einer felsigen Insel. Beim Herumstreifen stürzen sie in eine mit Laub abgedeckte Felshöhle. Mitch ist verzweifelt: Seine Frau will ihn verlassen, sein Sohn ist verschwunden, und eine Serie von brutalen Jacht-Entführungen verunsichert Rettungsschwimmer und Küstenwache ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick