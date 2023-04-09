Ein romantisches WochenendeJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Ein romantisches Wochenende
47 Min.Folge vom 09.04.2023Ab 6
Amy flieht vor einem Mann, der sie mit dem Gewehr verfolgt, an den Strand und gerät unter die Bewerber für die Lifeguards. Ihr Verfolger feuert von der Straße aus auf die Gruppe und trifft ein anderes Mädchen. Einer der Lifeguards kümmert sich besonders um die junge Frau und lädt sie zu einem romantischen Wochenende ein. Als Mitch und seine Leute recherchieren, erfahren sie Amys wahre Identität: Sie ist eine Gangsterbraut ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick