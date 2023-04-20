Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schiff der Verlierer

SAT.1 Staffel 1 Folge 18 vom 20.04.2023
Folge 18: Das Schiff der Verlierer

45 Min. Ab 12

Eddie versucht, in einem illegalen Spielclub das große Geld zu machen. Doch schon bald sieht er sich gezwungen, den Betreiber des Clubs um einen Kredit zu bitten. Als Eddie nicht bezahlen kann, wird er von einem Motorboot an den Strand geschleift ... Mitch hat sich in die Lehrerin seines Sohnes Hobie verliebt. Hobie nutzt die Gelegenheit, um einen Blick in die Lösungen für die anstehende Klassenarbeit zu werfen ...

SAT.1
