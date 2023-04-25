Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Das Wasserskirennen
46 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
John D. Cort, Mitglied der Rettungsschwimmer von Malibu und außerdem Besitzer eines heruntergekommenen Surf- und Segelgeschäftes, gibt sich der hübschen Gwen gegenüber als reicher Beverly Hills-Tycoon aus. Gwen betreut ein Pflegeheim und bittet Cort um eine Spende von 10.000 Dollar. Um das Geld zu besorgen, will Cort an einem Wasserski-Ausdauerwettbewerb mit 15.000 Dollar Preisgeld teilnehmen. Als er sich bei einem Sturz mehrere Rippen prellt, springt Craig für ihn ein ...
