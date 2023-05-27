Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Geiseln im Sturm
47 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 12
Die Wasserwacht und die Polizei unternehmen gemeinsame Anstrengungen, um Unterschlupf für die Obdachlosen am Strand zu suchen, als ein gefährlicher Orkan über die Küste hereinzubrechen droht. Zwei Gefängnisausbrecher besetzen die Baywatch-Zentrale und nehmen die Leute von der Wasserwacht als Geiseln ...
