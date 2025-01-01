Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Taylor gegen Jack

SAT.1Staffel 8Folge 3
Taylor gegen Jack

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 3: Taylor gegen Jack

42 Min.Ab 12

Vor Jahren absolvierte der Rettungsschwimmer Jack "J. D." Darius seine Ausbildung bei Baywatch, wechselte dann aber nach Daytona Beach. Nun ist er wieder da, um sich als Lieutenant zu bewerben. Seine Konkurrentin ist die ehrgeizige Taylor Walsh. Die Entscheidung soll fallen, wenn J. D. einige Tests absolviert hat. Als J. D. Skylar aus dem Wasser am Pier retten soll, ist er plötzlich wie gelähmt: Die Erinnerung an eine missglückte Rettung in Daytona raubt ihm alle Kräfte ...

