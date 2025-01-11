Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Der große Unbekannte
42 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
April entdeckt auf dem Meeresgrund einen Toten - eine Erkennungsmarke weist ihn als Wallace Tuttle aus. Dessen Freunde aus dem Altersheim, Ed und Jigger, scheinen etwas verbergen zu wollen, doch April bekommt heraus, dass die drei 1944 Kameraden auf einem Kriegsschiff waren und heute zusammen ein Boot besitzen. Ed erzählt April schließlich von einem Versprechen, dass sich die drei Männer einmal gegeben haben: Sie hatten sich gegenseitig geschworen, sich auf See zu bestatten ...
