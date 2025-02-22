Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 8Folge 17vom 22.02.2025
Folge 17: Voll Stoff

42 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Spenser und Cooper, zwei Söhne aus reichem Hause, nerven so lange, bis sich Mitch und Newman zu einem Scarab-Rennen hinreißen lassen. Doch die betuchten Jungs spielen falsch und präparieren ihr Boot, um noch schneller zu sein. Allerdings sind sie keine guten Techniker: Während des halsbrecherischen Rennens verschmoren die Kabel und brennen die Sicherungen durch. Spenser und Cooper retten sich durch einen Sprung ins Wasser - das Boot rast führerlos auf eine Ölplattform zu ...

