Wenn die Welt verstummtJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Wenn die Welt verstummt
42 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Cody und J.D. tauchen gerade von ihrer Seeigel-Suche auf, als sie Hilferufe aus einem Boot hören. Sie erfahren, dass ein Taucher nach der Erkundung einer Höhle nicht mehr zurückgekehrt ist. Cody und J.D. können nicht noch einmal hinunter, sonst droht ihnen die Taucherkrankheit. Also muss Lani einspringen, obwohl sie an einer kräftigen Erkältung leidet. Plötzlich fühlt sie einen stechenden Schmerz - scheinbar sind ihre Trommelfelle geplatzt ...
