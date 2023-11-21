Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Nellys Geständnis
42 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12
Mitch und Donna besuchen Neely im "Sand and Sea"-Club, wo sie als Rettungsschwimmerin arbeitet. Verwundert beobachten sie, dass Neely sich offenbar mehr für die attraktiven männlichen Gäste als für ihren Job interessiert. Als es sogar zur Katastrophe kommt und Neely beim Versuch, einen Menschen zu retten, kläglich versagt, stellen Donna und Mitch sie zur Rede. Neely macht den beiden ein erschütterndes Geständnis: Sie ist schon lange tablettenabhängig ...
