Der gigantische ZitteraalJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Der gigantische Zitteraal
42 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Mitch lässt im Aquarium mehrere tote Seelöwen untersuchen, die an Herzversagen gestorben sind. Es stellt sich heraus, dass während des letzten Erdbebens ein Zitteraal entkommen ist, der offensichtlich die Seelöwen gebissen hat. Währenddessen unternimmt Hobie mit April, in die er sich verliebt hat, einen Ausflug zur Höhle der Sirenen. Als sie heimkehren wollen, kommt plötzlich der gigantische Zitteraal mit weit geöffnetem Maul auf sie zu ...
