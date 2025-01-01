Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der große Unbekannte

SAT.1Staffel 8Folge 4
Der große Unbekannte

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 4: Der große Unbekannte

42 Min.Ab 12

April entdeckt auf dem Meeresgrund einen Toten - eine Erkennungsmarke weist ihn als Wallace Tuttle aus. Dessen Freunde aus dem Altersheim, Ed und Jigger, scheinen etwas verbergen zu wollen, doch April bekommt heraus, dass die drei 1944 Kameraden auf einem Kriegsschiff waren und heute zusammen ein Boot besitzen. Ed erzählt April schließlich von einem Versprechen, dass sich die drei Männer einmal gegeben haben: Sie hatten sich gegenseitig geschworen, sich auf See zu bestatten ...

