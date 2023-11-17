Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Der alte Indianer
42 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12
Auf ihrem Kontrollgang beobachtet Lani, wie einige Chumash-Indianer ein Totenbett für einen alten Mann namens "Augen, die auch nachts sehen" errichten. Der alte Mann liegt im Sterben und möchte seine letzten Stunden auf geheiligtem Boden verbringen. Mitch beobachtet das Ritual an einem öffentlichen Strand mit gemischten Gefühlen, doch vertreiben kann er die Indianer nicht. Ein guter alter Bekannter von Mitch tritt nämlich vehement für ihre Rechte ein: Anwalt Craig Pomeroy ...
