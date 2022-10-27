Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon BantleJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 1: Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon Bantle
16 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
In der ersten Runde steigen zwei ehrgeizige junge Köche in den Ring. Dominik Altorfer (25) und Simon Bantle (25) sind beide in der gehobenen Küche zuhause, beide konnten bereits diverse Kochwettbewerbe für sich entscheiden - und beide wollen gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick