Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon Bantle

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 27.10.2022
Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon Bantle

Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon BantleJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 1: Beef Club Vorrunde 1: Dominik Altorfer vs. Simon Bantle

16 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

In der ersten Runde steigen zwei ehrgeizige junge Köche in den Ring. Dominik Altorfer (25) und Simon Bantle (25) sind beide in der gehobenen Küche zuhause, beide konnten bereits diverse Kochwettbewerbe für sich entscheiden - und beide wollen gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen