Beef Club Vorrunde 2: Rino Jäger vs. Daniel TasharofiJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 2: Beef Club Vorrunde 2: Rino Jäger vs. Daniel Tasharofi
16 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Runde 2: Küchenchef Rino Jäger (29) gegen Chef de Partie Daniel Tasharofi (24) oder traditionelle Küche gegen Fusionsküche. Wer übertrifft wen bei der Kombination von Kalbsinnereien, Tonkabohnen und japanischem Ingwer?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick