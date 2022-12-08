Beef Club Finale: Dominik Altorfer vs. Christian HärtgeJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 7: Beef Club Finale: Dominik Altorfer vs. Christian Härtge
16 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Dominik und Christian stoßen im BeefClub-Finale auf große Fleischstücke und große Herausforderungen. Schließlich gibt es etwas Großes zu gewinnen: Neben Ruhm und Anerkennung, auch eine Reise nach Kopenhagen in eines der besten Restaurants der Welt.
