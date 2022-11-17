Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 4vom 17.11.2022
Paride Giuri (33) und Christian Härtge (44) haben beide langjährige Erfahrungen als Küchenchefs. Ihre Taktik könnte aber unterschiedlicher nicht sein: Während Christian auf Ruhe und Besonnenheit setzt, startet Paride mit Vollgas ins Duell.

