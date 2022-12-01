Beef Club Halbfinale 2: Rebecca Pigoni vs. Christian HärtgeJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 6: Beef Club Halbfinale 2: Rebecca Pigoni vs. Christian Härtge
16 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Das zweite Halbfinale wartet mit schwierigen Zutaten auf: Schweinsstotzen, australische Zitronenblätter und irisches Moos - da kommt sogar bei gestandenen Köchen wie Rebecca und Christian Ratlosigkeit auf.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick