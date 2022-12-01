Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 6vom 01.12.2022
16 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Das zweite Halbfinale wartet mit schwierigen Zutaten auf: Schweinsstotzen, australische Zitronenblätter und irisches Moos - da kommt sogar bei gestandenen Köchen wie Rebecca und Christian Ratlosigkeit auf.

SAT.1
