Beef Club Vorrunde 3: Rebecca Pigoni vs. Daniel Dürr

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 10.11.2022
16 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Diesmal werden Küchenchefin Rebecca Pigoni (33) und Chef de Partie Daniel Dürr (27) auf die Probe gestellt. Beide lieben es, Neues auszuprobieren und kreative Gerichte zu kreieren. Die richtigen Voraussetzungen für ein spannendes BeefClub-Duell.

SAT.1
