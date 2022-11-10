Beef Club Vorrunde 3: Rebecca Pigoni vs. Daniel DürrJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 3: Beef Club Vorrunde 3: Rebecca Pigoni vs. Daniel Dürr
16 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Diesmal werden Küchenchefin Rebecca Pigoni (33) und Chef de Partie Daniel Dürr (27) auf die Probe gestellt. Beide lieben es, Neues auszuprobieren und kreative Gerichte zu kreieren. Die richtigen Voraussetzungen für ein spannendes BeefClub-Duell.
