Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Philipp Dischinger vs. Giulia Steinemann

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 17.11.2016
Philipp Dischinger vs. Giulia Steinemann

Philipp Dischinger vs. Giulia SteinemannJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 1: Philipp Dischinger vs. Giulia Steinemann

15 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen