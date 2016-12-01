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Beef Club

Jordan Thompson vs. Oliver Wenger

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 01.12.2016
Jordan Thompson vs. Oliver Wenger

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Beef Club

Folge 3: Jordan Thompson vs. Oliver Wenger

15 Min.Folge vom 01.12.2016Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

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