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Beef Club

Jean-Baptiste Coste vs. Kevin Fernandez

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 15.12.2016
Jean-Baptiste Coste vs. Kevin Fernandez

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Beef Club

Folge 5: Jean-Baptiste Coste vs. Kevin Fernandez

15 Min.Folge vom 15.12.2016Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

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