Vorrunde 2: Mirjam Schwarz vs. Sebastian Höhnel

SAT.1Staffel 9Folge 2vom 25.11.2021
16 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

In der zweiten Vorrunde gehts um die Wurst - wortwörtlich. Sous-Chefin Mirjam Schwarz und Küchenchef Sebastian Höhnel steigen in den Ring. Ihre Hauptzutaten: Wurstwaren, Holunderbeeren und Belper Knolle. Hier ist Kreativität gefragt.

