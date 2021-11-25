Vorrunde 2: Mirjam Schwarz vs. Sebastian HöhnelJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 2: Vorrunde 2: Mirjam Schwarz vs. Sebastian Höhnel
16 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
In der zweiten Vorrunde gehts um die Wurst - wortwörtlich. Sous-Chefin Mirjam Schwarz und Küchenchef Sebastian Höhnel steigen in den Ring. Ihre Hauptzutaten: Wurstwaren, Holunderbeeren und Belper Knolle. Hier ist Kreativität gefragt.
