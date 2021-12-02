Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas OberhoferJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas Oberhofer
16 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Vorrunde 3, der 26-jährige Chef de Tournant Sandro Remund tritt gegen den 24-jährigen Küchenchef Niklas Oberhofer an. Trotz ihren jungen Jahren strotzen die beiden vor Selbstvertrauen. Ob das so bleibt, wenn sie ihre drei Hauptzutaten erfahren?
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