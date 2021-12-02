Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas Oberhofer

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 02.12.2021
Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas Oberhofer

Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas OberhoferJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 3: Vorrunde 3: Sandro Remund vs. Niklas Oberhofer

16 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12

Vorrunde 3, der 26-jährige Chef de Tournant Sandro Remund tritt gegen den 24-jährigen Küchenchef Niklas Oberhofer an. Trotz ihren jungen Jahren strotzen die beiden vor Selbstvertrauen. Ob das so bleibt, wenn sie ihre drei Hauptzutaten erfahren?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen