Vorrunde 4: Sandro Kalkhi vs. Robin HöferJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 4: Vorrunde 4: Sandro Kalkhi vs. Robin Höfer
16 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
In der letzten Vorrunde treten zwei Koch-Schwergewichte gegeneinander an. Olympiasieger Sandro Kalkhi und marmite youngster Finalist Robin Höfer lassen die Töpfe dampfen. Die beiden wettbewerbserfahrenen Köche wollen vor allem eins: Ins Halbfinale!
