Beef Club

Vorrunde 4: Sandro Kalkhi vs. Robin Höfer

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 09.12.2021
Vorrunde 4: Sandro Kalkhi vs. Robin Höfer

16 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12

In der letzten Vorrunde treten zwei Koch-Schwergewichte gegeneinander an. Olympiasieger Sandro Kalkhi und marmite youngster Finalist Robin Höfer lassen die Töpfe dampfen. Die beiden wettbewerbserfahrenen Köche wollen vor allem eins: Ins Halbfinale!

