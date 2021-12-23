Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halbfinale 2: Niklas Oberhofer vs. Robin Höfer

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 23.12.2021
16 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12

Die Halbfinalisten Niklas und Robin verstehen sich gut, doch schenken sich nichts. Im Gegenteil, im Kopf-an-Kopf-Rennen laufen die beiden ehrgeizigen Köche zur Höchstform auf. Stickstoff, Trockeneis, alles wird eingesetzt im Kampf um den Finaleinzug.

