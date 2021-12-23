Halbfinale 2: Niklas Oberhofer vs. Robin HöferJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 6: Halbfinale 2: Niklas Oberhofer vs. Robin Höfer
16 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12
Die Halbfinalisten Niklas und Robin verstehen sich gut, doch schenken sich nichts. Im Gegenteil, im Kopf-an-Kopf-Rennen laufen die beiden ehrgeizigen Köche zur Höchstform auf. Stickstoff, Trockeneis, alles wird eingesetzt im Kampf um den Finaleinzug.
