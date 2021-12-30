Finale: Mirjam Schwarz vs. Niklas OberhoferJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 7: Finale: Mirjam Schwarz vs. Niklas Oberhofer
16 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12
Finale - Zeit für richtig viel Beef! Auf Mirjam und Niklas wartet ein ganzer Rindshohrücken, dazu Rohrkolben und Giersch. Nicht nur für die Kandidaten eine schwierige Angelegenheit, auch der Jury fällt es schwer, da eine Entscheidung zu treffen.
