SAT.1Staffel 9Folge 7vom 30.12.2021
16 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12

Finale - Zeit für richtig viel Beef! Auf Mirjam und Niklas wartet ein ganzer Rindshohrücken, dazu Rohrkolben und Giersch. Nicht nur für die Kandidaten eine schwierige Angelegenheit, auch der Jury fällt es schwer, da eine Entscheidung zu treffen.

