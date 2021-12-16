Halbfinale 1: Mirjam Schwarz vs. Christopher BucherJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 5: Halbfinale 1: Mirjam Schwarz vs. Christopher Bucher
16 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12
Im Halbfinale zeigt Mirjam erneut, dass sie nicht zimperlich ist im Umgang mit grossen Fleischstücken, doch auch Christopher weiss, was er da tut. Wer schafft es, neben der Lammschulter auch noch Heu und Rosenseitling richtig in Szene zu setzen?
