Halbfinale 1: Mirjam Schwarz vs. Christopher Bucher

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 16.12.2021
Halbfinale 1: Mirjam Schwarz vs. Christopher Bucher

16 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12

Im Halbfinale zeigt Mirjam erneut, dass sie nicht zimperlich ist im Umgang mit grossen Fleischstücken, doch auch Christopher weiss, was er da tut. Wer schafft es, neben der Lammschulter auch noch Heu und Rosenseitling richtig in Szene zu setzen?

SAT.1
