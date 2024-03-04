Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

"Big Brother" live - Der Einzug

JoynStaffel 2024Folge 1vom 04.03.2024
"Big Brother" live - Der Einzug

"Big Brother" live - Der EinzugJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 1: "Big Brother" live - Der Einzug

88 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

100 Tage, 100.000 Euro, kein Privatleben - das Original aller Reality-Formate ist zurück. Jochen Schropp präsentiert den Einzug der Bewohner:innen in die kameraüberachte Wohngemeinschaft live aus Köln. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Das erste Kennenlernen: Wie reagieren die unterschiedlichen Charaktere auf ihre bis dato unbekannten Mitbewohner:innen?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen