"Big Brother" live - Der EinzugJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 1: "Big Brother" live - Der Einzug
88 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
100 Tage, 100.000 Euro, kein Privatleben - das Original aller Reality-Formate ist zurück. Jochen Schropp präsentiert den Einzug der Bewohner:innen in die kameraüberachte Wohngemeinschaft live aus Köln. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Das erste Kennenlernen: Wie reagieren die unterschiedlichen Charaktere auf ihre bis dato unbekannten Mitbewohner:innen?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick